الجيش: تفجير ذخائر في منطقة الناعمة - الشوف وجرد رأس بعلبك

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 28 /1 /2025، ما بين الساعة 10.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة – الشوف وجرد رأس بعلبك".

Advertisement