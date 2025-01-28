بوشكيان مثّل الرئيسين عون وبري في احتفال العيد الوطني للهند

مثّل وزير الصناعة جورج بوشكيان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في الاحتفال الذي أقامه سفير الهند في لبنان لمناسبة العيد الوطني لبلاده، في فندق لو رويال- ضبيه.ط

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وأعلن بوشكيان أن" العلاقات بين لبنان والهند قوية وثابتة في السياسة والاقتصاد والتبادل التجاري، ولا سيما بين الشعبين اللبناني والهندي".وإذ هنّأ الهند بعيد استقلالها، تمنى لها "المزيد من التطور والازدهار، وتمتين العلاقات مع لبنان".