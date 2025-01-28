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لبنان

بعد استقالة سلام من منصبه... ترشيح مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية

Lebanon 24
28-01-2025 | 04:15
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تقرر ترشيح سفير لبنان لدى المانيا مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية، بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك بعد استقالة رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام من منصبه كقاض في المحكمة عقب تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.
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كما حدد مجلس الأمن تاريخ 27 أيار 2025 موعداً لانتخاب عضوٍ جديد يخلف الرئيس سلام في منصبه السابق في محكمة العدل الدولية.
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