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لبنان

"التيار الوطني" استنكر الإعتداء على الصحافيين في الجنوب: أساء إلى المشهد الوطني الكبير في العودة

Lebanon 24
28-01-2025 | 04:18
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استنكرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر" الإعتداءات التي طالت الصحافيين في تغطيتهم عودة الأهالي إلى قراهم الجنوبية، وآخرها كان الإعتداء على فريق عمل المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI. واعتبرت ان "هذه الإعتداءات أساءت إلى المشهد الوطني الكبير في العودة"، داعية كل الجهات إلى احترام الصحافيين في أداء عملهم وعدم المس بهم".
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