طقس مستقر يسيطر على لبنان... متى تعود الأمطار؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع مع انخفاض في نسبة الرطوبة حتى صباح يوم الجمعة المقبل، حيث يتحول الى متقلب مع هطول بعض الأمطار المتفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء التحذير من تشكل الجليد في المناطق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.الأربعاء:صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات.الخميس:قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء بخاصة المناطق الجنوبية.الجمعة:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطا أمطار متفرقة ومتقطعة ، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر.-الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة ، فوق الجبال من 3 الى 14 درجة ، في الداخل من 3 الى 17 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نهارا، شرقية ليلا ، سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تنشط أحيانا شمال البلاد.-الانقشاع: جيد.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60 %.-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 6,37-ساعة غروب الشمس: 17,06