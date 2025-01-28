سلام عرض وسفيرة الاتحاد الاوروبي للعلاقات

استقبل الرئيس المكلف نواف سلام صباح اليوم في دارته في قريطم، سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال، و جرى البحث في العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

وعرضت السفيرة دو وال ما يقوم به الاتحاد لمساعدة لبنان و استعداده للتعاون مع الحكومة المرتقبة.

Advertisement