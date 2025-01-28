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لبنان

سلام عرض وسفيرة الاتحاد الاوروبي للعلاقات

Lebanon 24
28-01-2025 | 04:59
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استقبل الرئيس المكلف نواف سلام صباح اليوم في دارته في قريطم، سفيرة الاتحاد  الاوروبي ساندرا دو وال، و جرى البحث في العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي. 
وعرضت السفيرة دو وال ما يقوم به الاتحاد لمساعدة لبنان و استعداده للتعاون مع الحكومة المرتقبة.
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