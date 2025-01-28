Advertisement

لبنان

رستم اطلع السفير السعودي على الاوضاع الصعبة لمستشفى رفيق الحريري ومعاناة الموظفين

Lebanon 24
28-01-2025 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1312529-638736648495669020.png
Doc-P-1312529-638736648495669020.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب أحمد رستم، يرافقه مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور جهاد سعادة والدكتور شادي يمين، السفير السعودي الدكتور وليد بخاري، لاطلاعه على الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وللبحث في سبل الدعم المستمر من قبل المملكة العربية السعودية لمواصلة تقديم الخدمات الصحية للمرضى.
Advertisement

وأكد رستم خلال اللقاء، "الدور الحيوي الذي يلعبه مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان"، واوضح أن المستشفى "يواجه تحديات كبيرة في تأمين المستلزمات الطبية والأدوية ورواتب الموظفين".

وبحسب المكتب الاعلامي لرستم، "أعرب السفير السعودي عن تقديره للجهود التي يبذلها المستشفى"، مؤكدا "عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، واستمرار الدعم السعودي للشعب اللبناني في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع الصحي".

كما تم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين المستشفى والسفارة السعودية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي يواجهها المستشفى بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للمرضى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:06 | 2025-01-28
08:00 | 2025-01-28
07:38 | 2025-01-28
07:09 | 2025-01-28
07:05 | 2025-01-28
07:01 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24