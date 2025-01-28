رستم اطلع السفير السعودي على الاوضاع الصعبة لمستشفى رفيق الحريري ومعاناة الموظفين

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زار النائب أحمد رستم، يرافقه مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور جهاد سعادة والدكتور شادي يمين، السفير السعودي الدكتور وليد بخاري، لاطلاعه على الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وللبحث في سبل الدعم المستمر من قبل المملكة العربية السعودية لمواصلة تقديم الخدمات الصحية للمرضى.وأكد رستم خلال اللقاء، "الدور الحيوي الذي يلعبه مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان"، واوضح أن المستشفى "يواجه تحديات كبيرة في تأمين المستلزمات الطبية والأدوية ورواتب الموظفين".وبحسب المكتب الاعلامي لرستم، "أعرب السفير السعودي عن تقديره للجهود التي يبذلها المستشفى"، مؤكدا "عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، واستمرار الدعم السعودي للشعب اللبناني في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع الصحي".كما تم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين المستشفى والسفارة السعودية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي يواجهها المستشفى بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للمرضى".