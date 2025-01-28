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لبنان

فضل الله: لحكومة تتسع للجميع

Lebanon 24
28-01-2025 | 05:41
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استقبل  العلامة السيد علي فضل الله مدير مكتب المرجع الشيخ محمد اليعقوبي في لبنان الشيخ عمار الهلالي على رأس وفد قدم له التنهئة بالسلامة وبحث معه في اخر التطورات في المنطقة وعدد من القضايا الإسلامية والفكرية والثقافية والفقهية.
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وقدم الشيخ الهلالي التنهئة للعلامة فضل الله بذكرى المبعث النبوي الشريف، ناقلا له تحيات المرجع اليعقوبي، مؤكدا "ضرورة تعزيز جهود الامة لمواجهة كل التحديات والمؤامرات التي ترسم لها"، مشيرا إلى ان "الشعب العراقي محصن في وجه أي مؤامرة أو فتنة تريد ان تلعب بمكوناته وتهدد استقراره وامنه".

 

من جهته رحب العلامة فضل الله بالشيخ الهلالي والوفد المرافق، شاكرا لهم استضافة اللبنانيين خلال العدوان الصهيوني على لبنان وما أبدوه من حفاوة واهتمام بالنازحين، معتبرا ان "الوحدة بين مكونات هذه الأمة تصنع لها القوة  في مواجهة من لا يريد خيرا لها وتسقط كل المؤامرات والمشاريع التقسيمية والشرذمة والتهجير والتوطين".

 

وقدر "الوعي الذي يمتلكه الشعب العراقي وحرصه على الوحدة الوطنية ووقوفه سدا منيعا في وجه كل المحاولات التي تسعى لاثارة الفتن بين أبنائه"، مشيدا "بمواقف المرجع اليعقوبي واهتمامه بجيل الشباب من خلال اقامته للمؤسسات التي ترعى هذه الفئة وتحصنها في وجه كل الغزوات الثقافية والفكرية التي تهدف لهدم هذه المجتمعات وحرفها عن قيم الاسلام وتعاليمه"، داعيا إلى ضرورة ان يعود العراق إلى لعب دوره الريادي في دعم قضايا المنطقة المحقة".

 

وحيا  "أهل الجنوب بصبرهم وبصمودهم الذي عبر عن مدى ارتباطهم وتعلقهم بارضهم واستعدادهم لتقديم الغالي والرخيص من اجل تحريرها من دنس الاحتلال"، داعيا "إلى توحيد الجهود الداخلية لمواجهة هذه الغطرسة التي يقوم بها العدو من خلال عدم التزامه وتطبيقه للانسحاب من الجنوب"، داعيا كل الدول "للضغط عليه من اجل تطبيق هذه القرارات".

 

وأكد ضرورة "تشكيل الحكومة بعيدا من الاقصاء والتهميش مع ضرورة الاخذ في الاعتبار الكفاءة والشفافية لمن يتولى هذه المناصب"، داعيا "كل القوى السياسية إلى ازالة العراقيل من امام  تأليفها والابتعاد عن المحاصصة والشروط التعجيزية".

 

وختم  بدعوة "الجميع إلى العمل على تعزيز القواسم المشتركة الداخلية التي وحدها كفيلة بان تزيل كل التوترات التي قد تحصل"، داعيا "الجميع إلى عدم الرهان على متغير هنا او هناك ولتكن مصلحة الوطن هي الهاجس لدى الجميع".
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