توقيف مواطن في بدارو.. وضبط شيكات قيمتها ملايين الدولارات بحوزته (صور)

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم.نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي قامت بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، توصلت الى تحديد مكان تواجد مطلوب متوارٍ عن الأنظار، كانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد عممت صورته بجرم سرقة شيكات مصرفية بتاريخ 10-1-2020، ويدعى:– ح. ب. (مواليد عام 1985، لبناني) بحقه /9/ ملاحقات قضائية بجرائم تزوير، واستعمال مزوّر، احتيال، نقل أسلحة وذخائر حربية.بتاريخ 23-01-2025 وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفته دورية من المفرزة المذكورة في محلة بدارو على متن سيارة نوع “هيونداي Tucson”، كما تبيّن انه يستخدم في تنقلاته بطاقة هوية مزوّرة.بتفتيشه والسيارة، تم ضبط:– مبلغ /5,050/ دولار أميركي مزيّف.– /8/ شيكات صادرة عن /3/ مصارف مختلفة، قيمتها /5,543,910/ دولار أميركي.أودع مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء.