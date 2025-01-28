فرنجيه: سنكون عاملا مسهلا لتشكيل الحكومة

قال النائب طوني فرنجيه من قصر بعبا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "سنكون عاملا مسهلا لتشكيل الحكومة وندعم هذا العهد ونضع امكاناتنا في خدمته".

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