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لبنان

فرنجيه: سنكون عاملا مسهلا لتشكيل الحكومة

Lebanon 24
28-01-2025 | 06:38
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قال النائب طوني فرنجيه من قصر بعبا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "سنكون عاملا مسهلا لتشكيل الحكومة وندعم هذا العهد ونضع امكاناتنا في خدمته".
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