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لبنان

التحكم المروري: إعادة العمل بالخط الساخن 1720

Lebanon 24
28-01-2025 | 06:48
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اعلنت غرفة التحكم المروري عبر منصة "اكس" بانه تمت إعادة العمل بالخط الساخن 1720 العائد لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والمركبات.
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