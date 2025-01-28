ميقاتي طلب من الصليب الأحمر الدولي متابعة عملية الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين التسعة المحتجزين في إسرائيل



وطلب "من الصليب الأحمر الدولي متابعة عملية الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين التسعة الاخرين المحتجزين في إسرائيل".

Advertisement واشار الى ان هذا الملف كان بندا اساسيا في الاتصالات التي اجراها مع الجانب الاميركي خلال مرحلة البحث في الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان.



الوزير كلاس تقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" بالشكر من الصليب الأحمر الدولي على الجهود التي بذلها لاطلاق تسعة من المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية".وطلب "من الصليب الأحمر الدولي متابعة عملية الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين التسعة الاخرين المحتجزين في إسرائيل".واشار الى ان هذا الملف كان بندا اساسيا في الاتصالات التي اجراها مع الجانب الاميركي خلال مرحلة البحث في الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان.

وكان رئيس الحكومة إجتمع في مكتبه مع وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس وبحث معه شؤونا تتعلق بعمل الوزارة.

وأعلن الوزير كلاّس أنه شكر الرئيس ميقاتي على الجهود الكبيرة التي بذلها للحفاظ على استقرار البلد وسلامته وكرامته.

اضاف: نتمنى ان تتشكل حكومة العهد الاولى في اسرع وقت فينطلق العمل بزخم وطني، وتكون الحكومة الجديدة عنواناً للنهوض و إستعادة ثقة الشباب و حماية مستقبلهم.

واجتمع رئيس الحكومة مع كل من النائبين إيهاب مطر ومحمد يحيى.

كما استقبل المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد حسن شقير.