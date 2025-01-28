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لبنان

بعد قطعها.. اهالي كفركلا اعادوا فتح طريق الخردلي - مرجعيون

Lebanon 24
28-01-2025 | 07:38
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أُعيد فتح طريق الخردلي - مرجعيون بعد إغلاقها من قبل اهالي كفركلا بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على عدم السماح لهم بدخول البلدة حتى اللحظة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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