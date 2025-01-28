بوصعب: دخول الدراجات النارية الى بيروت بشكل استفزازي غير مقبول

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لإحتلالها أجزاء من الاراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب وشؤونا تشريعية.وبعد اللقاء، قال بو صعب : "إطلعت اليوم من دولة الرئيس بري على آخر التطورات ومواضيع الساعة. بداية ما يحصل في الجنوب اللبناني من بطولات يقوم بها أهالي الجنوب ، فأصحاب الارض هم أصحاب الحق وهذا الحق هو للجنوب ولكل لبنان وكلنا معنيون كما أهل الجنوب بمواجهة العدو الإسرائيلي ووقف إعتداءاته والتدمير الممنهج الذي يقوم به في الجنوب وسمعت من الرئيس بري متابعته وإهتمامه بهذا الملف لإنهاء إحتلال آخر شبر من أرضنا في الجنوب".وأكد بو صعب "ان الشعب أقوى من العدو الإسرائيلي وكل أسلحته، والشعب صاحب الأرض، وصاحب الارض هو من سيربح في آخر المطاف.وأضاف بو صعب :" من ناحية أخرى، تطرقنا الى الموضوع الذي حصل في الداخل اللبناني على إثر ما حصل في الجنوب وبالتحديد "الجوالين" الذين إنتقلوا عبر الدراجات النارية الى مناطق لبنانية عدة والتي هي من ناحية أخرى كان يجب أن تحتفل بما حصل في الجنوب لكن للأسف هذا العمل لا يصب إلا في مصلحة العدو وأتمنى إيجاد طريقة لإيقاف هذه المسيرات التي تحصل لأن أهل لبنان كلهم إحتضنوا أهل الجنوب وأهل الضاحية، لا نريد أن نترك لأي دخيل أو أي أحد أن يستفز الداخل اللبناني لأن نتائج هذا الإستفزاز المستفيد منه هو العدو الاسرائيلي".وتابع :" طبعا كان هناك إستنكار لما حصل، فدخول الدراجات النارية الى بيروت بهذا الشكل والإستفزاز الذي حصل غير مقبول. نحن نريد ان نبقى موحدين الى جانب أهلنا في الجنوب وهذا شيء لا يحصل بالطريقة التي حصلت فيها المسيرات التي دخلت الى الجميزة وغيرها".كذلك، تطرق بري وبوصعب إلى الموضوع الحكومي وتشكيل الحكومة، وقال بوصعب: "هناك أمل عند اللبنانيين وهذا الأمل لا يجب أن ندعه يذهب. ومع تشكيل الحكومة هناك عدد من القوانين الإصلاحية التي يجب ان تقر وهذه القوانين ناقشناها مع دولة الرئيس الذي هو طبعا معها ومصر على إنجازها في المجلس النيابي، كل القوانين الإصلاحية نحن سنعمل على إقرارها لتسهيل عمل الحكومة وإنطلاقة هذا العهد لتعطي أملاً للبنانيين ببلدهم للعودة الى الإستقرار المالي والاقتصادي والإستقرار السياسي وهناك شيء واحد لا يمكن ان نقبل به او أن يشرع في هذا المجلس وهو شطب ودائع الناس وباستثناء ذلك كل القوانين الاصلاحية سينظر بها. وإن شاء الله نستطيع ان نقرها في المجلس النيابي ونمشي في وقت أسرع من ما كان متوقع".وقال :"هذه المواضيع التي ناقشتها مع دولة الرئيس وان شاء الله في الايام القادمة نشهد تشكيل الحكومة وبعد تشكيل الحكومة نبدأ في موضوع المشاريع وإقرار القوانين في المجلس النيابي".