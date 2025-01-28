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لبنان

بيان توضيحي من نواف سلام عن تشكيل الحكومة... هذا ما كشفه

Lebanon 24
28-01-2025 | 08:48
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أصدر رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، البيان التالي:

تعليقا على كل ما يتردد في الاعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والاسماء والحقائب،

يهمني أن أؤكد مجددا، أنني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبي لحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا.
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 كما أعود وأؤكد ان كل ما يتردد عار عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها الى اثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. اما بالنسبة الى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها.
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