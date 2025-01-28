"الصحة" تعلن تسليم أكثر من 3 ملايين علبة دواء للنازحين خلال الحرب

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نشرت وزارة الصحة العامة لوائح تفصيلية بكميات الأدوية التي تم تلقيها بهبات ومساعدات للبنان والتي تم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية التي كانت تقدم الخدمات للنازحين في كل من المحافظات اللبنانية إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافة إلى لوائح بحزم أدوية الأمراض المزمنة التي تم توزيعها على مراكز الرعاية من ضمن برنامج تعاون مع منظمة الصحة العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.وبلغ الحجم الاجمالي لعلب الأدوية التي تم تسليمها 3099283.