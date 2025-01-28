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لبنان
بسبب خلاف عائليّ... أطلق النار على شقيقه
Lebanon 24
28-01-2025
|
09:11
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أطلق ع.ق النار على شقيقه ح.ق في سوق الخضار الجديد في طرابلس.
وأُصيب ح.ق في قدمه، بينما علم "لبنان 24" أنّ الإشكال بين الشقيقين سببه خلافات عائليّة.
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