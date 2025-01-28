بسبب خلاف عائليّ... أطلق النار على شقيقه

أطلق ع.ق النار على شقيقه ح.ق في سوق الخضار الجديد في طرابلس.





وأُصيب ح.ق في قدمه، بينما علم "لبنان 24" أنّ الإشكال بين الشقيقين سببه خلافات عائليّة.

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