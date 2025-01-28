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لبنان

لقاء بين سلام وسفيرة الإتحاد الأوروبي.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
28-01-2025 | 10:00
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نشرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال عبر حسابها على منصة "إكس":"لقاء بناء للغاية مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام. ناقشنا الإصلاحات اللازمة لإعادة بناء ثقة المواطنين اللبنانيين في الدولة. ندعو القادة السياسيين لدعمه في هذه الفترة الحرجة من تشكيل الحكومة".
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