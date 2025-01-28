آخر خبر.. هذا ما يفعله العدو على الحدود وأمام المواطنين!

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بعد انسحاب العدو الاسرائيلي من بلدة البستان الحدودية، شوهدت رافعة كبيرة للعدو مقابل بركة ريشا في خراج البلدة تقوم بتركيب جدران إسمنتية عند الجدار الحدودي، وسط تحركات مكثفة للجنود، فيما قامت جرافة معادية بأعمال جرف في محيط الجدار الإسمنتي.واقامت سواتر ترابية معززة بالجنود تشرف على البلدة وبلدات يارين والزلوطية وام التوت والضهيرة، وقرى القطاع الغربي في قضاء صور، تزامنا مع تحليق لطائرات استطلاعية ومسيّرة على علو منخفض.