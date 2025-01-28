في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مواطن ويعتقله

أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت جريحًا سقط عصر اليوم برصاصها عند مدخل بلدة العديسة.

وحسب المعلومات، منعت القوات الإسرائيلية الجيش وعناصر الدفاع المدني من التقدم لسحبه أو تقديم الإسعافات اللازمة له.