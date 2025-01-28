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لبنان

بين الطيبة والعديسة.. هذا ما فعلته قوات العدو الإسرائيلي (صور)

Lebanon 24
28-01-2025 | 11:44
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن قوات العدو الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها في الجنوب، حيث تقدمت من جهة بلدة عديسة باتجاه مدخل الطيبة، وعمدت إلى وضع أتربة وصخور وسط الطريق، في محاولة لقطعها أمام المواطنين ومنعهم من الوصول إلى البلدة.
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