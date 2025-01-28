"التيار" بكلام مثير عن "تشكيل الحكومة".. ماذا أعلن؟

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وشدد التكتل على أن "الأساس أيضا في عملية التشكيل هو احترام وحدة المعايير في التأليف، وعدم التمييز في التعامل بين كتلة نيابية وأخرى لكي لا يشكل ذلك نكسة بعدم حصول التغيير الايجابي المنشود".وأسف أن "تكون العودة البطولية المعمّدة بالدم لأهل الجنوب الى قراهم في ختام الستين يوما، قد شابتها بعد ساعات تصرفات ميليشيوية رعناء، إتخذت طابعا طائفيا لتمرير رسائل في غير عنوانها الصحيح"، معتبرا أن "السلوك الإستفزازي عمّق الإنقسام وضرب مشهد الوحدة الوطنية وغذّى نزعة التطرف، وعلى من يقوم بهذه التصرفات الكفّ عن تكرارها تفاديا لمساوئها".