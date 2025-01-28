لبنانيون عالقون في الكونغو.. والخارجية تتابع

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنّها تتابع مع السفارة اللبنانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية التطورات والأحداث في مدينتي غوما و كينشاسا.

واشارت إلى أنّه في مدينة غوما، انتقل بعض اللبنانيين إلى رواندا نظراً لاستحالة التوجه غرباً نحو كينشاسا بسبب إغلاق المطار وبعد المسافة بالطائرة.

Advertisement

وأضافت في بيان:" ظهر اليوم الموافق ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥، فُتحت الحدود الرواندية بالكامل لفترة محدودة، وتمكن نحو 30 لبنانياً، بينهم نساء وأطفال، من العبور إلى رواندا. لا يزال عدد آخر ينتظر عند الحدود إعادة فتحها، كما هنالك نحو ٥٠ لبنانياً عالقين في غوما، ويعمل القائم بالاعمال في سفارة لبنان في كينشاسا هيثم إبراهيم بالتنسيق مع السلطات الرواندية والكونغولية لتأمين عبورهم، كما يقوم فريق من الجالية اللبنانية في رواندا بإستقبال الوافدين، وتأمين ما أمكن من احتياجاتهم تحت إشراف ومتابعة من القنصل الفخري للبنان في رواندا ريان نصر".

وقالت الخارجية:" لم تسجل لتاريخه أية إصابات بين أبناء الجالية، على الرغم من تعرض بعض المصالح التجارية للاعتداء من ضمن تعرض ممتلكات خاصة للتخريب والسرقة.

ننصح أبناء الجالية اللبنانية بإلتزام الحيطة والحذر، وعند الضرورة يمكن التواصل مع الأرقام التالية":



القنصلية الفخرية اللبنانية في رواندا:

+2250584711000

+250 788 622 111

+250 789 922 984





السفارة اللبنانية في كينشاسا:

+243 900022111

+243900025222