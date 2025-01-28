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لبنان

بري يحسمها: مرشح وزارة المالية "ياسين جابر"

Lebanon 24
28-01-2025 | 12:10
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لقناة "الحرة" أن الثنائي الشيعي لا يتحمّل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، وأن المشكلة ليست عنده بل إن الأطراف الأخرى تتذرع به، لافتا إلى أنّ "خيارنا لوزارة المالية هو ياسين جابر والحملة ضده غير مبررة".
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وعلّق على مسيرات الدراجات النارية التي شهدتها بعض المناطق، مؤكداً أنه تابع الموضوع حتى منتصف الليل، وأن حركة أمل أصدرت بياناً واضحاً وموقفاً صارماً بشأنها.
 
وفي وقت سابق من اليوم نقلت مصادر لـ"الحدث" عن بري تأكيده أن لبنان لن يقبل احتلال أي مساحة من جنوبه، مشددًا على أن عودة الأهالي إلى قراهم حق لهم، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 رغم التزام

وفي الشأن الداخلي، أكد بري أن قائد الجيش جوزاف عون يقوم بواجباته الوطنية والدستورية، كما أوضح أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يواصل مهمته في تأليف الحكومة دون أي مشكلة معه، مرجحًا أن تبصر الحكومة النور هذا الأسبوع أو المقبل.
 
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