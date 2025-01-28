"القومي" يدعو القضاء لمحاسبة المعتدين على فريق عمل الـ "LBCI"

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وأشار إلى أن "الاعتداء على فريق عمل الـ LBCI، وتحديدا على المراسلة لارا الهاشم والمصور طوني كيرلوس، من قبل مجموعة من الشبان، هو عمل مستنكر لا يعبر عن موقف الأحزاب المقاومة، ولا حتى عن موقف أهالي الجنوب".ودعا القضاء والأجهزة الأمنية إلى "ملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم، صونا للحريات وإحقاقا للحق".