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لبنان

في الجنوب.. انتشال جثامين 12 شهيداً من تحت الانقاض

Lebanon 24
28-01-2025 | 12:31
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تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي سابقاً، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح.
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وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة، اليوم الثلاثاء الواقع في ٢٨-٠١-٢٠٢٥، من انتشال جثامين ثلاثة شهداء من بلدة كفرحمام، وجثامين ثلاثة شهداء ورفات شهيد من بلدة الخيام، بالإضافة إلى جثامين أربعة شهداء من منطقة بين بلدتي حولا ووادي السلوقي، ورفات شهيد من بلدة البستان.

وقد تم نقل الجثامين المنتشلة من بلدتي كفرحمام والخيام إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، بينما نُقلت الجثامين المنتشلة من منطقة حولا – وادي السلوقي إلى مستشفى تبنين الحكومي، ورفات الشهيد من البستان الى مستشفى جبل عامل. وستخضع هذه الجثامين للفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء.

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