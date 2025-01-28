إصابة لاعب كرة لبناني برصاص إسرائيلي في الجنوب (صورة)

تعرّض لاعب كرة القدم اللبناني علي طحان، لإصابة إثر تعرضه لطلق ناري من جانب العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أصيب برصاصة في فخذه.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تم إسعافه على الفور ونقله إلى المستشفى، وهو في حالة مستقرة، وقد يتم نقله لاحقًا إلى إحدى مستشفيات بيروت لمتابعة العلاج. (صفحة أخبار وفيديوهات اللاعب العربي)