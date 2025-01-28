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لبنان

زيارة ولقاء مثمر بين جمعية "الإسعاف اللبنانية" و"Human Appeal Australia"

Lebanon 24
28-01-2025 | 12:31
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 استقبلت جمعية "الإسعاف اللبنانية"، المشرفة على جهاز الطوارئ والإغاثة، مدير إدارة البرامج والمشروعات وتنمية الموارد في هيئة الأعمال الخيرية Human Appeal Australia عصام شوك، الذي جال على مركز طرابلس الإسعافي، وكان في استقباله إداريو الجمعية ومسعفو المركز. 
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وتم تسليم الآلية الإسعافية الجديدة التى قدمتها Human Appeal Australia الى الجمعية للتمكن من مواكبة ظروف الحرب والنزوح التي عصفت بلبنان مؤخرا. 

وكان اللقاء مناسبة لمناقشة برامج التعاون القائمة بين الجانبين، وتقديم الشكر للهيئة على دعمها المستمر لأنشطة الجمعية، بما في ذلك خدمات الإسعاف والطوارئ التي يستفيد منها الآلاف سنويًا.

كما تطرق الاجتماع الى مجموعة متنوعة من المشاريع الإغاثية، الصحية، الاجتماعية، والتنموية التي نفذتها جمعية الإسعاف اللبنانية خلال العام 2024 بدعم مباشر من الهيئة. 

كما جرى استعراض عدد من المشاريع المستقبلية المحتملة للتعاون، حيث شدّد شوك على أهمية "استمرار الشراكة وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تخفيف معاناة السكان ومساندتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان". 

واختتم اللقاء بتقديم درع تقدير بالإضافة إلى لوحة تذكارية عربون شكر من الجمعية لشوك ولمنظمة Human Appeal Australia على "ما تقدمه من دعم مستمر وتأكيدا على أهمية العلاقة المشتركة التي تشهد تطورا مستمرا".
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