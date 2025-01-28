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وتم تسليم الآلية الإسعافية الجديدة التى قدمتها Human Appeal Australia الى الجمعية للتمكن من مواكبة ظروف الحرب والنزوح التي عصفت بلبنان مؤخرا.وكان اللقاء مناسبة لمناقشة برامج التعاون القائمة بين الجانبين، وتقديم الشكر للهيئة على دعمها المستمر لأنشطة الجمعية، بما في ذلك خدمات الإسعاف والطوارئ التي يستفيد منها الآلاف سنويًا.كما تطرق الاجتماع الى مجموعة متنوعة من المشاريع الإغاثية، الصحية، الاجتماعية، والتنموية التي نفذتها جمعية الإسعاف اللبنانية خلال العام 2024 بدعم مباشر من الهيئة.كما جرى استعراض عدد من المشاريع المستقبلية المحتملة للتعاون، حيث شدّد شوك على أهمية "استمرار الشراكة وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تخفيف معاناة السكان ومساندتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان".واختتم اللقاء بتقديم درع تقدير بالإضافة إلى لوحة تذكارية عربون شكر من الجمعية لشوك ولمنظمة Human Appeal Australia على "ما تقدمه من دعم مستمر وتأكيدا على أهمية العلاقة المشتركة التي تشهد تطورا مستمرا".