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لبنان

مخزومي: عراضات "حزب الله" تستهدف "رئيس الجمهورية"

Lebanon 24
28-01-2025 | 12:51
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أشار النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة "أكس"، إلى أن "العراضات التي قام بها حزب الله عبر المظاهرات المتنقلة في بيروت وبقية المناطق مرفوضة، وهي تستهدف أولا، وقبل أي شيء، عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".
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وقال: "المطلوب تغليب منطق دولة القانون والمؤسسات في وجه منطق اللادولة واللاشرعية".
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