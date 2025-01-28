وزارة الصحة: 14 إصابة جراء الغارة الإسرائيلية على النبطية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية أدت إلى إصابة 14 شخصا بجروح.

شنّ العدو الإسرائيلي غارة على النبطية الفوقا، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

Advertisement

وحسب المعلومات فإن الغارة استهدفت محيط أحد المطاعم. وكان، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".وحسب المعلومات فإن الغارة استهدفت محيط أحد المطاعم.