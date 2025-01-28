المستشار الثقافي الإيراني يلتقي كاثوليكوس الأرمن في لبنان.. هذا ما تم بحثه

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وأفادت المستشارية الثقافية الإيرانية في بيان، بأن "اللقاء تمحور حول القضايا المشتركة بين الإيرانيين والأرمن، وتناول تفعيل الحوار بين الكنيسة الأرمنية ورابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران، في ضوء التحديات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة. كما ناقشا الخطوات التحضيرية لإقامة مؤتمر الحوار بين الكنيسة الأرمنية ورابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران، والذي يعقد في طهران وبيروت كل عامين".وأكد باقر "استعداده للتعاون الثقافي في مجال الحوار بين الأديان وتعزيز العلاقات الإسلامية والمسيحية من خلال تقوية الجهود الرامية إلى نشر الأفكار الجامعة والموحدة بين الأديان".وقال: "وجهنا لقداسته دعوة لزيارة ايران للاطلاع على أحوال الايرانيين الأرمن وعلاقتهم بوطنهم الأم ايران والمزايا الخاصة الممنوحة للأرمن باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني الايراني. كما ناقشنا سلسلة أمور تتعلق بوضع المنطقة ولبنان، وأكدنا أهمية المقاومة، وباركنا انتصار الشعب اللبناني المقاوم في الحرب الاخيرة والانتصار الكبير الذي حصل بفعل حركة الناس الشعبية الى الحدود والقرى الأمامية. كما سمعنا من قداسته تعزية بمناسبة استشهاد الشهيد السيد حسن نصر الله، وتحدثنا معه عن نظرته الايجابية تجاه السيد حسن نصر الله وحول دوره الفعال وحرصه الدائم على العيش المشترك في لبنان".وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتز بحيوية المواطنين الإيرانيين الأرمن، الذين كانوا وما زالوا متميزين بإسهاماتهم الوطنية التي كانت القيمة المضافة لهوية الأرمن في إيران على مر القرون وإلى اليوم".من جهته، تحدث كشيشيان فشكر لـ"الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواقفها الداعمة للقضايا العادلة والمحقة"، مثنيا على "احتضانها للأرمن الايرانيين كمساهمين في نهضة إيران على الدوام". وتمنى لـ "إيران وشعبها وقيادتها كل التوفيق من أجل تطوير بلدهم في كل الميادين".