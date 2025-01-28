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لبنان

"التوحيد العربي": لإحترام حرية الإعلام والتعبير

Lebanon 24
28-01-2025 | 13:38
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 استنكرت امانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان، "الاعتداءات المتكررة على الطواقم الإعلامية التي تقوم بتغطية الوقائع في جنوب لبنان وعودة الاهالي إلى قراهم الحدودية، وآخر هذه الاعتداءات ما تعرّض له فريق  المحطة اللبنانية للارسال وقبله فريق "أم تي في".
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وإذ دان الحزب "كل اشكال استخدام العنف او التعرض لأي صحافي او اعلامي لأي وسيلة انتمى من اي جهة كانت"، حيا "اندفاع الصحافيين والإعلاميين ومواكبتهم المهنية والموضوعية لهذا الحدث في جنوب لبنان".

ودعا الى "إحترام حرية الإعلام والتعبير، والى تسهيل عمل الصحافيين والاعلاميين الذين يقومون بدورهم المهني والوطني في نقل الحقيقة وإيصال صوت الناس".

وشدد  على "ضرورة الاسراع  في إقرار قانون يُجرّم التعرض للصحافيين والإعلاميين، ويضمن حمايتهم أثناء تأديتهم لعملهم، ويحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات".
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