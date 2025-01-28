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لبنان

استطلاع للرأي: نكد او وزير تقني لحقيبة الطاقة

Lebanon 24
28-01-2025 | 13:48
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أجرت شركة Statistics Lebanon ltd المتخصصة بالدراسات واستطلاعات الرأي العام، دراسة حول وزارة الطاقة والمياه في لبنان وحول الجهة والشخص الأنسب لتولي هذه الوزارة في الحكومة المقبلة.

هدف هذا الاستطلاع الى معرفة آراء اللبنانيين حول ما اذا كانوا يفضلون أن يتولى وزارة الطاقة وزير حزبي أو وزير تقني، هذا بالاضافة الى معرفة الشخصية التي يفضلونها لتولي هذه الوزارة. كما هدف الاستطلاع الى تحديد الجهة التي يعتبرها المستطلعون مسؤولة عن الواقع الذي آلت اليه الكهرباء في لبنان اليوم ومن هي الجهة القادرة على حل هذه المشكلة.
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شملت العينة 800 مجيب، وتوزعت على مختلف المحافظات والطوائف اللبنانية، وقد شملت مجيبين من الجنسين، وتوزعت على مختلف الفئات العمرية والمستويات العلمية والاجتماعية.

ملخص النتائج
- 51.5% من المستطلعين حمَّلَوا مسؤولية واقع الكهرباء اليوم للأحزاب مجتمعة.
 
- 62.5% من المستطلعين اعتبروا أن تسلم وزارة الطاقة والمياه من قبل وزير تقني سبق وخاض التجربة على غرار زحلة (أسعد نكد) هو الذي سيحل مشكلة الكهرباء في لبنان، علماً أن خيارات الاجابة على هذا السؤال في استمارة الأسئلة لم تتضمن أي اسم.
 
- 77% من المستطلعين فضلوا أن يتولى وزير تقني لا ينتمي الى أي من الأحزاب وزارة الطاقة.
 
- عندما طُلِبَ من المستطلعين تحديد مدى ثقتهم بعدد من الشخصيات لتولي وزارة الطاقة والمياه، لقد كان لافتاً جداً أن أسعد نكد/ أو وزير تقني هو الوحيد الذي حاز على ثقة المستطلعين وذلك بنسبة مرتفعة بلغت 75%.
 
- حلَّ أسعد نكد (أو وزير تقني) في المرتبة الأولى بنسبة 36% لتولي وزارة الطاقة، عندما خُيِرَ المستطلعون بينه وبين عدد من الشخصيات...
 

 
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