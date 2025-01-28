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لبنان

بعد الغارتين.. الجيش الإسرائيلي يكشف ما تم استهدافه

Lebanon 24
28-01-2025 | 14:14
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "قبل قليل أغارت طائرات لسلاح الجو على شاحنة ومركبة أخرى تابعتيْن لحزب الله واللتيْن كانتا تنقل وسائل قتالية في منطقتيْ الشقيف والنبطية في جنوب لبنان وذلك لإزالة تهديد".
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تابع: "لقد تم استهداف الشاحنة والمركبة بعد مراقبة للجيش الاسرائيلي خلال قيامهما بنقل الأسلحة". 

ختم: "الجيش الاسرائيلي مصمم على العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وذلك رغم محاولات حزب الله العودة إلى منطقة جنوب لبنان وسيتحرك لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها". 
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