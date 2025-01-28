وزارة الصحة: 24 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية الفوقا أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة عشرين شخصا بجروح.



وأدت غارة العدو الإسرائيلي على زوطر إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

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