Advertisement

لبنان

وزارة الصحة: 24 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير

Lebanon 24
28-01-2025 | 14:21
A-
A+
Doc-P-1312750-638736965329551738.jpg
Doc-P-1312750-638736965329551738.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع  لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية الفوقا أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة عشرين شخصا بجروح.

وأدت غارة العدو الإسرائيلي على زوطر إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 14 إصابة جراء الغارة الإسرائيلية على النبطية
lebanon 24
29/01/2025 03:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة كونين أدت إلى إصابة شخصين بجروح
lebanon 24
29/01/2025 03:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,028 شهيداً و106,962 إصابة
lebanon 24
29/01/2025 03:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة عيناتا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح
lebanon 24
29/01/2025 03:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة

الصحة:

إصابة

العدوان

الإسرائيلي

الأخير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:19 | 2025-01-28
16:10 | 2025-01-28
16:09 | 2025-01-28
16:05 | 2025-01-28
16:00 | 2025-01-28
15:29 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24