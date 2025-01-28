Advertisement

لبنان

عُثر عليه في عمشيت ومجهول الهوية.. "الأمن" يعمم صورة مُسن

Lebanon 24
28-01-2025 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1312757-638736977743673676.jpeg
Doc-P-1312757-638736977743673676.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة- البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رجل مُسنّ في العقد السادس من العمر تقريبا، مجهول الهويّة، ولا يملك أي مستند يُعرّف عنه، تمّ العثور عليه حوالى الساعة ..،١٩ من تاريخ اليوم في محلّة عمشيت- الطريق البحرية بالقرب من صيدليّة كريم.
Advertisement

لذلك، يرجى ممّن شاهده أو تعرّف إليه، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم:٥٤٨٠٩٢-٠٩ للإدلاء بما لديه من معلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:19 | 2025-01-28
16:10 | 2025-01-28
16:09 | 2025-01-28
16:05 | 2025-01-28
16:00 | 2025-01-28
15:29 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24