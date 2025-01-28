المرتضى: كل جرحٍ في الداخل تفرح به اسرائيل

كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، اليوم الثلاثاء عبر منصة "اكس":



"ما زال الإسرائيلي يخرق المواثيق والقوانين: يرفض الانسحاب، ويمنع الناس من العودة، ويقتل المدنيين، ويقصف بالمسيّرات، ويراهن دوماً على خلافٍ داخلي بين اللبنانيين. فهل تكون مواجهته في أحياء بيروت وضواحيها على الصورة التي شاهدناها أوّل من أمس؟. كل جرحٍ في الداخل تفرح به اسرائيل. كل استثارة للعصبيات بين مكوّنات الشعب اللبناني الواحد تشكّل فرصة لصرف النظر عن جرائمها الأصليّة في الجنوب. دعونا نحتكم إلى وحدتنا وتماسكنا ولنطرح عنا كلّ تصرّفٍ يمكن أن يستغلّه العدو... هذا أجدى لنا ولوطننا ولانتصاراتنا... هكذا فقط نكون أمينين على تضحيات شعبنا وارواح شهدائنا ودماء جرحانا....هكذا فقط نستطيع تحصين لبنان من مكائد أعداء الإنسانية وأطماعهم".

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