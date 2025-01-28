"كل شيء تحول إلى رماد".. هكذا وصف أهالي الضهيرة حجم دمار بلدتهم

دخل اهالي بلدة الضهيرة الحدودية، في قضاء صور، إلى بلدتهم بمؤازرة الجيش اللبناني، لتفقد منازلهم وأرزاقهم التي تحولت إلى ركام ودمار شامل في كل ناحية من البلدة.



وحتى الطرقات جرفت وتحولت إلى بور وأرض حراثة.

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وبعد جولة في البلدة وإحيائها المدمرة نصب بعض الاهالي فوق انقاض بيوتهم الخيم مصرين على البقاء بالقرب من منازلهم المدمرة ، فيما قام البعض بلملمة ما سلم من العدوان الاسرائيلي.



وقال عمران الاحمد الذي حضر من المانيا لتفقد عائلته ومنزله ان "حجم الدمار كبير ولم اشاهد من قبل هذا الدمار فكل شيء تحول إلى رماد ، منزلي ومنزل والدي واخواتي الاربعة واولاد عمي حيث لا بنى تحتية في البلدة ولا شبكات مياه وكهرباء".



وأما شقيق احمد الذي حضر بدوره من المانيا، فقال ان "ذكريات الطفولة سرقت واندثرت حيث تغيرت معالم البلدة وكل شيء دمر وسوي بالارض. لكن جئنا لنقف مع اهلنا ولندعمهم. وسنعيد من جديد ما دمره الاحتلال الاسرائيلي".



وأقام الجيش اللبناني مركزا له في البلدة، وسير دوريات على طول الخط بين بلدات يارين والضهيرة والبستان لطمئنة الاهالي. (الوكالة الوطنية)