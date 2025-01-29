سليمان: لنتوقف عن المكابرة ونتعلم من هزائمنا وسوء تقديرنا

قال الرئيس العماد ميشال سليمان: "مؤلم جداً ان نرى مواطناً لبنانياً ينام في العراء جنب منزله المدمر، ليمنع أبناء جلدته من سرقة الحديد بعد تحريره من فتات الاسمنت والالمنيوم من بين الركام. هذا المواطن الذي صب جنى عمره او غصة غربته في مرقد عنزته يريدون اقناعه وغصباً عنه أن يرفع جهارا نهارا اشارة نصر الممانعة".

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أضاف في تصريح: "نحن لم نقل ان الممانعة هزمت حفاظاً على المشاعر الوطنية وعلى كرامة الاف الشهداء وعشرات الاف الجرحى والمنكوبين، بل قلنا ان لا احد انتصر في هذه الحرب، بل هناك فريق تكبّد خسائر بلغت مئات اضعاف خسائر الفريق الآخر كائنا من كان، اسرائيلياً او اميركياً او اوروبيا أو مخلوقات فضائية".





ختم: "نعم فريقنا هو الخاسر الاكبر. فلنتوقف عن المكابرة ونتعلم من هزائمنا وسوء تقديرنا، ولتكن سياستنا الدولة وجيشها، ولتكن الدولة وجيشها سياستنا. ونقطة عالسطر".