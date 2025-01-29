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لبنان

نفق "حزب الله" ليس "عماد 4"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2025 | 01:15
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أكدت مصادر مطلعة ان النفق الذي ظهر فيه عناصر الجيش في مقطع مصور تابع لـ"حزب الله" وقد سلمه للجيش لكنه ليس منشأة عماد ٤ الاستراتيجية او ما يماثلها.
وقالت المصادر ان النفق يقع جنوب الليطاني وليس مخططا بطبيعة الحال للاسلحة الاستراتيجية التي لا تكون في مناطق قريبة من الحدود نظرا للمسافات التي تطالها.
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وقالت المصادر ان الحزب سلم الجيش مراكز عسكرية وانفاق جنوب الليطاني، علما ان النفق الذي انتشرت صوره استهدفته اسرائيل خلال الحرب وقد افرغه الحزب من السلاح.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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