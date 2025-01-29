نفق "حزب الله" ليس "عماد 4"؟

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أكدت مصادر مطلعة ان النفق الذي ظهر فيه عناصر الجيش في مقطع مصور تابع لـ"حزب الله" وقد سلمه للجيش لكنه ليس منشأة عماد ٤ الاستراتيجية او ما يماثلها.وقالت المصادر ان النفق يقع جنوب الليطاني وليس مخططا بطبيعة الحال للاسلحة الاستراتيجية التي لا تكون في مناطق قريبة من الحدود نظرا للمسافات التي تطالها.وقالت المصادر ان الحزب سلم الجيش مراكز عسكرية وانفاق جنوب الليطاني، علما ان النفق الذي انتشرت صوره استهدفته اسرائيل خلال الحرب وقد افرغه الحزب من السلاح.