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لبنان

كلاس إلى بغداد فالدوحة للمشاركة في اجتماعات وزارية

Lebanon 24
29-01-2025 | 01:24
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يغادر وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس على رأس وفد من الوزارة إلى بغداد، للمشاركة في الاجتماع الدوري لوزراء الشباب والرياضة العرب الذي يعقد بين ٣٠ و٣١ الحالي. 

كما يشارك في المؤتمر والاحتفال السنوي للاتحاد العربي للثقافة الرياضية بإشراف جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في الدوحة بين ١ و٢ شباط المقبل.
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واعتبر الوزير كلّاس ان "تلبية الدعوات الرسمية هي واجب وطني تأكيدا على الحضور اللبناني في هكذا لقاءات، وخصوصاً أن الدول العربية الشقيقة كانت مشاركة وداعمة للبنان في خلال تنظيمه احتفالية "بيروت عاصمة للشباب العرب 2024".

واستأذن كلّاس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالسفر الذي حمّله تحياته إلى الوزراء والشباب العرب.
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