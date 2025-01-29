توضيح من ديوان وزارة الشباب: كلاس يوافق فقط على رعاية أنشطة تهم الشباب

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اكد ديوان وزارة الشباب والرياضة، في بيان، ان "الوزير الدكتور جورج كلاس لم يعط اي موافقة لرعاية افتتاحية مرتقبة لمربط المشرق العربي في منطقة الكورة، بغض النظر عن أهمية المشروع، وخصوصا انه لا يمكن ان يُلزم الوزير المقبل بأي روزنامة، فضلا عن ان هذا القطاع ليس نشاطا رياضيا ولا يدخل ضمن صلاحية الوزارة وخارج مجال اهتمامها".ولفت البيان الى ان "الوزير كلاس اكد رعايته وتبنيه لكل نشاط يخدم الشباب اللبناني، ويحصنهم ضد الادمانات القاتلة التي تهدد حياتهم، و هذا ما كان قد وافق على رعايته انطلاقاً من اهتمامه بالشباب ومستقبلهم من دون ان يرتبط ذلك بأي نشاط بعينه او بجهة محددة ، فاقتضى التوضيح، وطلب الى الجهة المعنية عدم استخدام عبارة (رعاية الوزارة) لهذا النشاط، لخروجه عن نطاق اهتمام الوزارة وعملها. وعليه، فإن الوزير يوافق فقط على رعاية الأنشطة التي تهم الشباب وتتعلق بالشؤون الرياضية".