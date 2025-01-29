جعجع التقى وفد عائلة الأب ألبير شرفان

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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من عائلة الأب البير شرفان، ضم المحامية الين ميشال شرفان، المحامي شربل طانيوس شرفان، ايلين عبده كرم، تريز اسعد شرفان، ليليان جورج شرفان وباتريك انطوان رزق الله، في حضور رئيس مصلحة المهن القانونية في القوات البير يمين ورئيس جهاز الشهداء والمُصابين والأسرى في الحزب شربل ابي عقل.بحث المجتمعون في قضية المعتقلين في السجون السوريّة وخصوصاً الأب شرفان الذي اعتقل بعد الهجوم على دير مار يوحنّا القلعة في بيت مري مع قيّم الدير الاب سليمان أبي خليل في 14 تشرين الأول 1990.