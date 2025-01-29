بعد الخرق في النبطية أمس.. الجيش الاسرائيلي يخطط لمواصلة استهداف مخازن حزب الله وتقرير يكشف الكواليس

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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول عسكري كبير، قوله "إننا لا ننصح بنقل السيطرة للجيش في لبنان حتى يسيطر بشكل أفضل على الأرض".وأضاف المصدر "الجيش الإسرائيلي يخطط لاستهداف مجمعات لحزب الله قريبة من بلدات الجليل"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي مسؤول عن حماية سكان الشمال وليس الجيش اللبناني أو أي قوة أجنبية أخرى".وقال مسؤول للصحيفة إنّ "مسؤولية ضمان عدم إعادة حزب الله تأسيس بنيته التحتية تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى "أننا سنعمل على إزالة أي بنية تحتية في لبنان تهدد أو قد تشكل تهديدا في المستقبل".