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لبنان

الرئيس عون استقبل المدير العام لكازينو لبنان

Lebanon 24
29-01-2025 | 02:43
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس الادارة - المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري.
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