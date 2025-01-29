تفجير ذخائر.. هذا ما أعلنه الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29/1/2025، ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتَي الناعمة – الشوف والكنيسة – وادي خالد وحقل تدريب حنوش - حامات.

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