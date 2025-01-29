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لبنان
أيوب: لا يمكننا القبول بتنازلات تؤدي إلى تحديد فريق الحقائب والأسماء
Lebanon 24
29-01-2025
|
03:46
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أوضحت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب في حديث الى "صوت كل لبنان"، أنه "منذ بداية العهد، كانت كل الاجتماعات والخطوات التي عقدناها تهدف إلى تسهيل انطلاقته للعمل على بناء دولة جديدة ومنح الثقة للحكومة الجديدة، كما نحن اليوم مع الرئيس المكلف ومع أن يكون التأليف في أسرع وقت".
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وقالت: "نحن نؤيد تأليف حكومة كفاءات تتمتع بحيثية سياسية ومع توجه أن يعكس البيان الوزاري خطاب القسم".
أضافت: "لكن لا يمكن أن نقبل بتنازلات تؤدي إلى أن يكون فريق معين هو من يحدد الحقائب والأسماء، بينما يقتصر دور الفريق الآخر على منح رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية الصلاحية لتسمية الأسماء والحقائب، اذ حتى اليوم لم يتم التأكد من نوعية الحقائب وعددها، ومن غير المقبول ان يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لأن ذلك سوف ينسحب على الأداء الحكومي في ما بعد".
ختمت: "لدينا الحق في أن نتمثل في الحكومة باعتبار أننا أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب، وكان من المفترض أن نحصل على أربعة حقائب، وهذا حق وليس مطلبًا".
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