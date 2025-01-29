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لبنان

للمرة الأولى منذ أشهر.. هليكوبتر تابعة لليونيفيل تجوب سماء القرى الحدودية

Lebanon 24
29-01-2025 | 03:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه للمرة الأولى منذ عدة أشهر جابت طائرة هليكوبتر تابعة لقوات اليونيفل الدولية سماء القرى الحدودية وحلقت فوق مجرى وادي السلوقي- الحجير.
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