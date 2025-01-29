للمرة الأولى منذ أشهر.. هليكوبتر تابعة لليونيفيل تجوب سماء القرى الحدودية

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه للمرة الأولى منذ عدة أشهر جابت طائرة هليكوبتر تابعة لقوات اليونيفل الدولية سماء القرى الحدودية وحلقت فوق مجرى وادي السلوقي- الحجير.



Advertisement