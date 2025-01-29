الجيش: تفجير ذخائر في منطقة أرزون

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 29/1/2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة أرزون – صور".







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