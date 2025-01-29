إصابة مواطن وطفل نتيجة إلقاء مُحلقة إسرائيلية قنبلة عليهما عند مفرق السلوقي ـ خلة القلعة

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أصيب المواطن "هاشم زهوي زهوي" والطفل "وجيه محمد زهوي" بجروح نتيجة إلقاء محلقة إسرائيلية مُعادية قنبلة عليهما أثناء العمل عند مفرق السلوقي ـ خلة القلعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقل الجريحين إلى مستشفى تبنين الحكومي، ووضعهما وصف بـ "المستقر".